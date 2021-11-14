Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düğünde halay çekme tartışmasında gelin ve damadın yakınları birbirine girdi.

Gelinin yakınları İbrahim K. ile Fatih K. da dışarı çıkıp otomobile bindi. İbrahim K. kullandığı otomobil ile hafif ticari araca çarpıp davetlileri ezdi. Otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı. Refüje geçen otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile Fatih K. yaralandı.

Yaralanan sürücü ile Fatih K. olay yerinden kaçtı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakalanan İbrahim K. ile Fatih K. de tedavileri sonrası gözaltına alındı.