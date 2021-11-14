Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arkadaşını öldürüp kaçtı, 2,5 ay sonra yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da 2,5 ay önce arkadaşı Okan Subaşı'nı pompalı tüfekle öldüren Can Yiğit K, Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'da Sarıçam ilçesinde aralarında husumet bulunan Okan Subaşı ile Can Yiğit K. sokakta karşılaştı. Can Yiğit K, Subaşı'nı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti.
Şüpheli Can Yiğit K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Can Yiğit K.'nin Osmaniye'de çiftlik evinde saklandığını belirledi.
Eve yapılan baskınla Can Yiğit K. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana
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