Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Naci Erginoğuz, baba mesleği olan değirmenciliği sürdürmeye devam ediyor. Eskiden atlarla döndürdükleri taşları, elektrikle çalıştırmak için yeni donanımlar alan Erginoğuz, işlettiği değirmende vatandaşa da destek oluyor.

Erginoğuz’un hedefi ise asırlardır devam eden baba mesleğinin bundan sonraki süreçte de devam ettirilmesi.

“1962 yılından bu yana değirmen çalışmaya devam ediyor”

Babadan miras kalan un değirmenin asırlardır çalışmaya devam ettiğini söyleyen Naci Erginoğuz, “Değirmen işi çok meşakkatli ve temiz bir meslektir. Değirmenler olmasa buradaki insanlar un, bulgur ve diğer buğday ürünlerini öğütemezler. Bazen değirmeni kapatmak istiyorum ama insanlar kapıya gelince yine kararımdan vazgeçiyorum. Elektrik faturaları bazen yüksek gelebiliyor ama vatandaşlar yine de kapatmama müsaade etmiyor. Bende burada insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklarım farklı işlerde çalışıyor bende burada elemanlarımla birlikte millete hizmet veriyorum. 1962 yılından bu yana değirmen çalışmaya devam ediyor. 1971 yılına kadar köyde traktör ile çalıştırdım, 1972 yılından bu yana da şehirde bu baba mesleğine devam ediyorum” dedi.

"Değirmenin devam etmesi mahallemiz için önemli"

Değirmenin insanlara faydasının çok büyük olduğunu ifade eden Mahalle İmamı Ömer Akdoğan şunları söyledi:

"Değirmene gelen insanlarımız kendilerine ait un, bulguru öğütebiliyorlar. Bu değirmenin devam etmesi mahallemiz ve Van’ımız için büyük önem taşıyor. Naci Erginoğuz herkese bu anlamda yardımcı olan birİ, hepimiz değirmenin burada olmasından mutluyuz. Hasta olan, şekeri olan vatandaşlarımız buraya geliyor, kepekli un çıkararak faydalanıyor."