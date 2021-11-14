Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kulp ilçesinde dağlık alanda dolaşan 10 keçi, baş döndüren uçurumların yer aldığı kayalıklara tırmandı. Bir süre kayaların üzerinde bekleyen keçiler, tırmandıkları yerden inemedi.
Keçilerinin kayaların üzerinden inmesini 5 gün boyunca bekleyen sahipleri, AFAD ekiplerine haber verdi.
Dağcılık ekipmanlarına sahip profesyonel kurtarma timi, halat yardımı ile keçilerin mahsur kaldığı bölgeye indi. Halatla bağlanan keçiler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Keçi sahipleri ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: AFAD Diyarbakır
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