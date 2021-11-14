Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Malatya Darendespor Kulübü ile karşılaştı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.
Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Etiketler: Malatya
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