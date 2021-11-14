Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 6 sığınak tespit etti.
Sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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