Daha önce sokak aralarında, yağmurda, çamurda hizmet vermek zorunda kalan pazarcı esnafı, bugünden itibaren kapalı, modern ve nezih yeni yerlerinde vatandaşlara kolaylıkla hizmet verebilecek.

Olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecekler

Cumartesi günleri açık alanda kurulan pazarın kapalı alanda kurulmaya başlaması ile esnaf ve mahalle sakinleri kış şartlarında oluşan olumsuz hava koşullarından, yaz mevsiminde güneşten ve yağmur yağışı gibi etkenlerden kurtulmuş olacak. Cumartesi günleri cadde üzerinde kurulan ve trafik akışını zorlaştıran pazar yeri, kapalı halk pazarının açılması ile araç trafiğini de rahatlatmış oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kapalı Halk Pazarı’nı faaliyete geçtiği ilk gününde ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti. Pazar yeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aksun, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği, pazarcı esnafımızı da yağmurdan, güneşten koruyan, trafik açısından da sorun oluşturmayan kapalı halk pazarının yapımını tamamladık. Bugün itibarıyla faaliyete geçti. İlk kapalı halk pazarımız Erzincanlı hemşerilerime ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.