Sadece Kocaeli'de değil Türkiye geneli ve yurt dışından gelen itfaiyecilere de mesleki eğitimler veren, kamu ve özel sektör ile tüm vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten KOBİTEM, eğitim hizmetlerinde daha kaliteli ve güncel eğitimler vermek adına kurum içi eğitimlerine de yer veriyor.

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Asansörden kurtarma teknikleri anlatıldı

Son eğitimde teorik olarak asansör sistemleri, asansörlerde güvenlik sistemleri, çalışma prensipleri, acil durumlarda hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda ise asansörlerde mahsur kalma durumlarında asansör tipine göre müdahale operasyonları üzerine çalışmalar yapıldı.

KOBİTEM tarafından mevcut bilgilerle donatılan eğitmenler, daha sonra bu bilgileri müdahale personeli başta olmak üzere eğitime gelen diğer itfaiyecilere ve dış eğitim başvurularında ilgili vatandaşlara da aktaracak.