Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatında boş bulunan bulunan yazma eser uzman yardımcılığı kadrolarına alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Kütüphanecilik, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, İlahiyat Fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya bu alanlarda doktora yapmış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP8 puan türlerinin birinden en az 60 puan almaları, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerinden herhangi birinden KPDS-YDS'den (C) düzeyinde ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olmaları şartı aranıyor.

Sınava başvuracakların kurumun internet sayfasından temin ederek dolduracakları başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri 30 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesine şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekiyor.

Giriş sınavına KPSS sonuçlarına göre belirtilen taban puan esas alınarak ilan olunan kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağrılacak.

Giriş sınavının yazılı aşamasına ilişkin bilgiler 14 Mart Cumartesi günü kurumun internet sitesi "www.yek.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Adli Tıp Kurumu 8 VHKİ personeli alacak

Adli Tıp Kurumunun İstanbul'daki merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere VHKİ kadrosu için sözlü sınav sonucuna göre 8 personel alımı yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Programları ile Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmaları, 2018 yılında yapılan KPSS'nin KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvurular 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 31 Ocak Cuma günü 17.00'ye kadar Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre, KPSS P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılacak. Sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayınlanacak.

Kaynak: AA