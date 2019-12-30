Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, binanın bir kısmını sardı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın da yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: TRT Haber