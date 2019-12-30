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Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde yangın30 Aralık 2019 Pazartesi 01:36 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:08
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, binanın bir kısmını sardı.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın da yayılmadan söndürüldü.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yangın Muğla ısı yalıtım atölyesi Fethiye