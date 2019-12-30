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Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 00:40 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 00:43
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ihlamurkuyu Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı otomobil ile ters yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA