Türkiye
Karaman'da eğitime kar engeli30 Aralık 2019 Pazartesi 00:15 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 00:18
Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Karaman kar engeli okullar tatil mi Ermenek sarıveliler Başyayla