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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 9 saattir elektrikler kesik29 Aralık 2019 Pazar 23:48 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 23:55
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinden giden elektrik kablolarının arızalanması nedeniyle yaklaşık 9 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinin Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na denizin dibinden giden 3 hattaki elektrik kablolarında, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.
Elektriklerin kesilmesi üzerine ekipler, kabloların tamiri için çalışma başlattı. Ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.
Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle Erdek ilçesiyle Marmara ve Avşa adaları arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: TRT Haber
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