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Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü30 Aralık 2019 Pazartesi 02:02 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:06
Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: antalya tamirhane yangını Hurda araçlar