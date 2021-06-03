Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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