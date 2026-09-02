SpaceX, Starship’i bir ay sonra okyanustan çıkardı

SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’in son test uçuşunda okyanusa iniş yapan uzay aracını yaklaşık bir ay sonra Hint Okyanusu’ndan çıkardı.

Şirket, 24 Temmuz’da Teksas’taki Starbase tesisinden fırlatılan Starship’i, Christmas Adası açıklarında gerçekleştirilen operasyonla denizden aldı.

SpaceX tarafından şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu olarak nitelendirilen çalışmanın ardından Starship, mühendislerin detaylı incelemeler yapabilmesi için Teksas’taki ana üsse geri götürülüyor. Aracın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor.

Starship ilk kez uçuşu tamamlayıp sağlam indi

24 Temmuz’daki fırlatma, tamamen monte edilmiş bir Starship’in 13. test uçuşuydu.

Bu uçuşta Starship ilk kez uzay sınırında yaklaşık bir saatlik yolculuğu tamamladı ve Hint Okyanusu’na kontrollü şekilde inerek su yüzeyinde sağlam kalmayı başardı.

SpaceX, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kurtarma ekibine teşekkür ederek Starship’in geliştirilmesi için mühendislerin önemli miktarda veriye erişmesini sağlayacağını belirtti.

Hedef Ay ve Mars

Elon Musk’ın şirketi, Starship’i gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor.

NASA da 2028 gibi erken bir tarihte astronotları Ay’a indirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Starship’in yanı sıra Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen Blue Moon iniş aracının da kullanılması planlanıyor.

SpaceX’in Starship programından elde edilen test verileri, aracın gelecekteki mürettebatlı görevler için geliştirilmesinde kritik önem taşıyor.