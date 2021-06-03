Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanta kapan köpeklere 'suçüstü' kamerada
Kocaeli'de sokak köpekleri, alışverişten dönen bir kişinin yere bıraktığı bel çantasını kapıp kaçtı. Durumu yoldan geçen bir sürücü fark etti. Aracını durdurup çantayı köpeklerden almayı başardı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İzmit'te otomobiliyle evine giden Mücahit Ayaz, çanta kapan 2 köpeği 'suçüstü' yakaladı.
Alışverişten dönen Alparslan, dinlenmek için torbalarını ve çantasını yere bırakmıştı. O arada köpekler çantayı alıp kaçtı.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ayaz, arabasını durdurdu. Ağzında çanta olan köpeğe bağırıp bırakmasını sağladı.
Kimliklerden çantanın 56 yaşındaki Halil Alparslan'a ait olduğu belirlendi.
İlk iş kredi kartlarını işleme kapatmaya çalışan adam, "çantanız bulundu" telefonuyla rahatladı.
Köpeklerin videosu, sosyal medyada çok izlenenler arasında yer aldı.
Etiketler: Cep Telefonu Hırsızlık
Son Haberler
- 17:34
- 17:33
- 17:26
- 17:43
- 17:15
Sıradaki Haber
Zonguldak ve Bartın için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz