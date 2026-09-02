Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.09.2026 10:01

Lösemiyi yenen üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'da 2 yıllık tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın, yolun karşısına geçerken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Lösemiyi yenen üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin aracı takip etmesi sonucu durdurulup, polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi.

"Çarpan araç fren yapmadı"

Kaza yeri yakınındaki restoranda çalışan görgü tanığı Y.G., ses duyması üzerine dışarıya çıktığını söyleyerek, "Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı. O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi. Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti. Duyduğumuz sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu. 2 ay önce de ehliyeti alındı diye biliyoruz. Araçta yanında iki kadın daha varmış" dedi.

Lösemiyi yenen üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Lösemiyi yenmişti

Yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Mert Doğan Aydın'ın 5 yıl önce 18 yaşında lösemiye yakalandığı ve tedavi sürecinde gerçekleştirilen ilik nakli ile birlikte 2 yıl sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Aydın'ın, hastalığı yendikten sonra Lösemili Çocuklar Vakfı Gençlik Kolları'nın faaliyetlerine katıldığı belirtildi. ODTÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Aydın'ın cenazesi, 28 Ağustos’ta Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER
Ankara Lösemi Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
10:36
Altında düşüş sürüyor
10:08
ABD'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 70'i ülkenin "gidişatından" gurur duymuyor
10:02
Trump, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı
09:57
Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
09:52
Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi
Gazze'de öldürülen çocuklar için dev kefen Philadelphia'da sergilendi
Gazze'de öldürülen çocuklar için dev kefen Philadelphia'da sergilendi
FOTO FOKUS
Türk savunma devleri dünya listesinde
Türk savunma devleri dünya listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ