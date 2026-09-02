Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2026 09:56

Trump, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı.

Trump, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABC News'in, Washington yönetiminin, Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalanlayan Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını belirtti.

Donald Trump, ABD'nin mevcut stratejik konumunun çok daha güçlü olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrol altında tutulduğunu savundu.

İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu ve Tahran yönetiminin kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştığını öne süren Trump, paylaşımında "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadesine yer verdi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran
Sıradaki Haber
Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
10:36
Altında düşüş sürüyor
10:08
ABD'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 70'i ülkenin "gidişatından" gurur duymuyor
10:13
Lösemiyi yenen üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
09:57
Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
09:52
Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi
Gazze'de öldürülen çocuklar için dev kefen Philadelphia'da sergilendi
Gazze'de öldürülen çocuklar için dev kefen Philadelphia'da sergilendi
FOTO FOKUS
Türk savunma devleri dünya listesinde
Türk savunma devleri dünya listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ