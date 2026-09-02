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Dünya
AA 02.09.2026 09:47

Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından ABD'deki harita uygulamasında gölün adını "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu isim değişikliğinin yalnızca ABD'deki kullanıcılara gösterileceği ve Kanadalı kullanıcıların gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alıyor.

Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü'nden biri olan Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki sınırda bulunuyor.

Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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