Altında düşüş sürüyor

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 708 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 973 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 692 liradan satılıyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin bölgeselleşmesi enflasyon risklerini artırarak tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesine yol açarken, bu etkiler altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Söz konusu riskler çerçevesinde piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırma ihtimali geçen hafta yüzde 30'lardayken bu hafta yüzde 70'e yaklaştı. Piyasa beklentilerindeki bu sert dalgalanma ileriye dönük yatırımcı kararlarını olumsuz etkiledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 ile yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, dolar endeksi 100 civarında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Dün yüzde 2,7 değer kaybıyla 4 bin 328 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle gerileyen altının onsu 4 bin 139 dolardan alıcı buluyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.