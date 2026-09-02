Bilgi ve iletişim sektörü büyüme serisini 10'uncu çeyreğe taşıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü.

Böylece büyüme trendi 24 çeyreğe taşınırken Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oluşumunu sağlayan faaliyetler incelendiğinde, bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki büyüme yüzde 8,6 olarak hesaplandı.

Sektör nisan-haziran dönemindeki performansıyla kesintisiz büyüme serisini 10 çeyreğe taşıdı. En son 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,3 daralan sektör, sonraki çeyreklerde sırasıyla yüzde 4,3, yüzde 3,5 ve yüzde 2,7 büyüdü.

Sektörün son 4 çeyrekteki yıllık büyüme oranları ise yüzde 10 seviyesine yaklaşarak yüzde 9,9, yüzde 8,8, yüzde 9 ve yüzde 8,6 seviyelerine ulaştı.

5G de büyümede etkili oldu

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat, endüstrinin gelişmesiyle birlikte bilgi ve iletişim faaliyetlerinin hem birincil etki yarattığını hem de gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye için önemli bir sektör olduğunu belirten Altınsaat, şu değerlendirmede bulundu:

"Dinamik yapısıyla devamlı gelişme içinde olan Türkiye, bilgi ve iletişim alanındaki çalışmalarla bölgesinde ve dünyada önemli bir rol üstlenmektedir. Bu büyümede, şirketlerdeki dijital dönüşüm, yeni nesil elektrikli araçlar ve diğer araçlardaki kullanımla akıllı şehirler ve mobil erişilebilirlik önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka kullanımının artması, veri merkezlerinin yaygınlığı ve bağlı bulut bilişim hizmetleri, dijital yayıncılık veya uygulamaları ile mobil ve sabit oyun sektörü etkisi olan alanlar arasında yer aldı."

Altınsaat, 5G yatırımları ve buna bağlı altyapı harcamalarının büyümedeki etkisine dikkati çekerek, "5G için yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımın 2026 yılında yapıldığı ve bunun etkisinin hem son kullanıcı hem de yatırım gerçekleştiren operatör, tedarikçi, uygulayıcı zincirinde belirgin bir değer yarattığı görülmektedir. 5G'de ulaşılan 40 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı da ayrıca dikkate değer bir rakam olarak öne çıkmaktadır." dedi.

"Vatandaşların, işletmelerin ve kamunun ihtiyacı giderek artıyor"

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci de bilgi ve iletişim faaliyetlerinin genel ekonominin oldukça üzerinde performans göstermesini son derece önemli bulduklarını bildirdi.

Teberci, şöyle konuştu:

"Vatandaşların, işletmelerin ve kamunun kesintisiz bağlantıya, yüksek hızlı internete, bulut hizmetlerine, veri merkezlerine, siber güvenlik çözümlerine ve dijital platformlara olan ihtiyacı giderek artıyor. Dolayısıyla bilgi ve iletişim sektörü artık ekonominin yalnızca bir alt kolu değil, sanayiden lojistiğe, finanstan sağlığa kadar tüm sektörlerin verimliliğini ve rekabet gücünü belirleyen temel altyapı konumunda bulunuyor."

Yüzde 8,6'lık reel büyümenin sektörün bütününde aynı ölçüde bir finansal rahatlama yaşandığı anlamına gelmediğine işaret eden Teberci, elektronik haberleşme işletmecilerinin döviz bazlı ekipman giderleriyle enerji ve finansman maliyetleri altında faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Teberci, büyümenin sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için sektörün yatırım yapabilirliğinin korunması, rekabetin güçlendirilmesi ve büyümenin alternatif işletmecileri de içine alan geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini anlattı.

Ticari 5G hizmetleriyle bu teknolojinin ekonomik etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Teberci, şunları kaydetti:

"5G'ye yönelik baz istasyonu ve radyo erişim şebekesi yatırımları, çekirdek şebeke dönüşümü, yazılım ve sistem entegrasyonu, saha modernizasyonu, veri merkezi kapasitesi ve özellikle fiber taşıma altyapısına yönelik harcamaların büyümeye katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak sektör, 5G'nin ticari olarak başlamasından önce de 9 çeyrektir büyümesini sürdürüyordu. Bu nedenle büyümenin tamamını 5G'ye bağlamak doğru olmayacaktır."