Adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alıyor. Zonguldak'ın yeni simgelerinden olacak cami yarın ibadete açılıyor.

[Fotoğraf: AA]

6 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor

6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

Cuma namazının ardından tören gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Zonguldak'ın en büyük kapasiteli ibadethanesi

İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi.

Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

200 araçlık otopark bulunuyor

Her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor

Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.

Kentin çehresini değiştirecek cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran'da hizmete açılacak.

[Fotoğraf: AA]