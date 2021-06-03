Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgarda savrulan çöp konteyneri kazaya neden oldu
Malatya'da otomobiliyle seyreden araç sürücüsü, rüzgarda yola savrulan çöp konteynerine çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitenin önünde bulunan çöp konteyneri yola savruldu.
O esnada cadde üzerinde seyreden bir otomobil, aniden önüne savrulan çöp konteynerine çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar oluştu.
Öte yandan konteynerin yola savrulması ve otomobilin çarma anı kameraya yansıdı.
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