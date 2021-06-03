Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda getirilen çok sayıda tuşlu cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

9 gözaltı

Soruşturma kapsamında Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 adres ile bir araca düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, farklı marka ve modellerde 10 bin 634 cep telefonu, 8 bin 649 telefon bataryası, 1292 telefon ekranı ve 520 tablet bilgisayar bataryası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.