Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 10 bin 634 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda getirilen çok sayıda tuşlu cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
9 gözaltı
Soruşturma kapsamında Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 adres ile bir araca düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, farklı marka ve modellerde 10 bin 634 cep telefonu, 8 bin 649 telefon bataryası, 1292 telefon ekranı ve 520 tablet bilgisayar bataryası ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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