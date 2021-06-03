Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'ta dün yangın hidrant vanası musluğu patladı. Patlamanın etkisiyle sokak ve cadde dereye dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankere aktarsa da tankerinin dolmasıyla tonlarca su akmaya devam etti. Mahallenin çocukları ise durumu eğlenceye dönüştürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla arızayı giderip su akşını kestiler.