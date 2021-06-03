Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tonlarca su aktı
[Fotoğraf: DHA]
Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı. Yaklaşık 2 saat boyunca akan su caddeyi dereye dönüştürdü.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'ta dün yangın hidrant vanası musluğu patladı. Patlamanın etkisiyle sokak ve cadde dereye dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankere aktarsa da tankerinin dolmasıyla tonlarca su akmaya devam etti. Mahallenin çocukları ise durumu eğlenceye dönüştürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla arızayı giderip su akşını kestiler.
Etiketler: İSKİ
Son Haberler
- 11:52
- 11:37
- 11:40
- 11:41
- 11:34
Sıradaki Haber
İDO'nun sefer sayıları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz