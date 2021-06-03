Kocaeli'de deniz salyasına karşı endüstriyel atık su denetimlerini artıran ekipler, Kiraz Deresi'nde yoğun kızıllıkla karşılaştı.

Bölgede inceleme başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri, Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını tespit etti.

Kocaeli’de deniz salyasına karşı endüstriyel atık su denetimlerini artıran ekipler, Kilez Deresi’nde kızıllıkla karşılaştı. Yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığı belirlenen geri dönüşüm firması hakkında idari işlem başlatıldı. pic.twitter.com/YnKSq2oMMk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021

Temizleme çalışması sürüyor

Olayın ardından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale eden ekipler, Kilez Deresi'ne kurulan sosis bariyer sistemle kirliliğin İzmit Körfezi'ne akmasını engelledi.

Derenin üzerindeki tabaka ise petlerle temizlenmeye çalışılıyor. Çalışmalar ikinci günde de sürecek.

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de firmaya cezai işlem uyguladı.

[Footğraf: DHA]

"Tüm idari işlemler başlatıldı"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Büyükşehir Belediyesi olarak 2004'ten beri sürekli kontrol ve denetim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Özellikle son günlerde etkisini artıran müsilajla (deniz salyası) ilgili çalışma yürüttüklerini söyleyen Önem, "Bu sabahki denetimlerimizde denizde kırmızı atık suyun deşarj olduğunu gördüğümüzde hemen ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İSU Genel Müdürlüğü ile dere güzergahında incelemelere başladık. Buna sebep olan atık bertaraf tesisiyle ilgili tespitlerimizi yaparak tüm idari işlemleri başlattık" diye konuştu.

