Her alanda öncü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), gençlere fırsat vermeye devam ediyor.

Genç iletişimcilerin önünü açmak için 7'ncisi düzenlenen 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvurular başladı.

"Radyo", "televizyon", "haber" ve "dijital" yayıncılık olmak üzere 4 ana kategoride yapılan yarışmaya bu yıl "dijital video içerik formatı" ve "podcast" başlıklarında yeni alt kategoriler eklendi.

"Finalist öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlayacağız"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

"Bu yarışmalarda derece alan arkadaşlarımız kimileri kurumumuz çatısı altında kimileri de çeşitli medya kuruluşlarında görev aldılar ve çalışıyorlar. Bu sene bir hafta sürecek, bir iletişimciler festivaline dönüştürmeyi düşünüyoruz bunu. Yarışmada finalist olan öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlayacağız. Eğitime ve atölye çalışmalarına yönelik işler olacak bunlar. Okuldan profesyonel ortama geçişte onlara çok büyük geniş imkanlar, katkılar sağlayacağına inanıyoruz bu festivalimizin."

"Yarışmanın kaybedeni yok, gençler hayallerini gerçekleştirecek"

Yayıncılıkta bir okul olan TRT'nin tüm imkanlarını gençlere sunacağını belirten Durdu, gerekli şartları taşıyan herkesi başvuru yapmaya davet etti.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü bu inanılmaz bir tecrübe. Hayallerinde, düşüncelerinde her ne varsa o hikayeyi, o haberi, o dramayı gerçekleştirmiş oluyorlar. Arkadaşlarımız mesleklerinin başında böylesine güzel bir tecrübeyi edinmiş oluyorlar ki bu bütün ödüllerden daha kıymetlidir."

Yarışmaya 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek

Geçen yıl zorlu salgın koşullarına rağmen yarışmaya 76 üniversiteden 790 eser başvurusu yapıldı. 116 eser ön elemeyi geçti, 33 eser ödül aldı.

Yarışma, önceki yıllardan farklı olarak tüm fakültelerden üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak. Ön lisans ve lisans öğrenimi gören 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu üniversite öğrencileri özgün eserleri ile yarışmaya katılabilecek.

Başvurular www.trtgeleceginiletisimcileri.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Yarışma için son başvuru tarihi 30 Haziran...

