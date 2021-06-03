Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü iş yerine daldı
Zonguldak’ta aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine girdi. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi´nde meydana gelen olayda, Cumhur Has yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, hızla bir medikal firmasına girdi.
Kazada, camdan içeri dalan otomobilin sürücüsü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has, yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Has çiftine ilk müdahalede bulundu.
Hastaneye kaldırılan Cumhur Has´ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne sevk edilen Cumhur Has, hayatını kaybetti.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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