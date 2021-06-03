Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pencereden düşmek üzereyken son anda kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşmek üzere olan bir kişi, evdeki yakını tarafından son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı battaniye açarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı.
Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı.
Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.
Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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