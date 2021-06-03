Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Baklavadan uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap bulundu. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında, 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından motosikletli, elinde poşetle kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette, baklava kutusu olduğu görüldü.
2 şüpheli gözaltında
Kutuyu açan polisler, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan polisler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Uyuşturucu Polis
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