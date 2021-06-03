Birçok ilde sıcaklık düştü, yüksek kesimlere kar yağdı. Yaylalar yağan karla beyaza büründü.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarındaki 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası'nda haziran ayında kar yağması şaşkınlıkla karşılandı.

Kar sürprizi Bayburt'un yüksek kesimlerine de uğradı. 2 bin 600 rakımlı Dumlu Köyü Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı ulaşımı da aksattı

Kayseri'de kışın kayak severlerin akın ettiği Erciyes Dağı da beyaza bürünen yerler arasındaydı.

Rize'de ise 2 bin 300 metre rakımlı Kavrun Yaylası'nda karın kalınlığı 4 santimetreyi geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Erzincan'da ise 3 bin 549 metre yüksekliğe sahip Esence Dağı'nın neredeyse yarısı karla kaplandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.