Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde aracını park eden sürücü el frenini çekerek araçtan indi.

Kısa bir süre sonra freni boşaldığı iddia edilen minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı.

Çayırlık alana uçtu

Bir inşaatın iskelesine çarpan minibüs, yol sonundaki çayırlık alana uçtu. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

“10 dakika önce iskelenin üstündeydik”

Kazadan 10 dakika önce iskelenin üzerinde olduğunu söyleyen inşaat işçisi Feshi Şener, “Araba aşağıya uçtu ve biz sabahtan beri o iskelede çalışıyorduk. 10 dakika önce aşağıya indik, hemen onlar geldi. Biz çok korktuk. Olay yaşanırken kimseye bir şey olmasın diye bağırdık" dedi.