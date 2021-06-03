Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da seyrederken lastiği patlayan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada şoför ve 2 otobüs personeli yaralandı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
Niğde-Ankara otobanı Gülpınar beldesi yakınlarında seyreden Uğur Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, sol ön lastiğinin patlayıp yerinden fırlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada şoför Uğur Öztürk ve otobüs personeli Murat İnce ile Muhyettin Yağız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Neye uğradığımı şaşırdım"
Yaralı sürücü Uğur Öztürk, "Lastik patladı ve bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Aracın ön kısmından ses geldi ve aracın hakimiyetini kaybederek şarampole devrildik" dedi.
Etiketler: Trafik Kazası
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