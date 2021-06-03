Niğde-Ankara otobanı Gülpınar beldesi yakınlarında seyreden Uğur Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, sol ön lastiğinin patlayıp yerinden fırlaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada şoför Uğur Öztürk ve otobüs personeli Murat İnce ile Muhyettin Yağız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Yaralı sürücü Uğur Öztürk, "Lastik patladı ve bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Aracın ön kısmından ses geldi ve aracın hakimiyetini kaybederek şarampole devrildik" dedi.