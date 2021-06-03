Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen Marmara Bölgesi'nin, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.