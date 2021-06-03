Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen Marmara Bölgesi'nin, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Marmara Bölgesi
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