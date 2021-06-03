Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta feci kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Sivas’ın Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin ilk açıklamayı TRT Haber'e yaptı. kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığını, hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk olduğunu söyledi.
Kaza saat 10.15 sıralarında Sivas’ın Gölova ilçesi Çataklı köyü mevkisinde meydana geldi.
Hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı. 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya şerit ihlalilinin neden olduğuna dikkat çekti:
"2 araç kafa kafaya çarpışıyor. Bir araçta 6, diğer araçta 3 vatandaşımız vardı. Çocuklarımız biri bir buçuk yaşında, biri 5, diğeri de 15 yaşındaydı. Çok üzücü bir kaza… Şerit ihlali var. Diğer araç bir aracın ters istikametine geçince kafa kafaya çarpışmanın neticesi kaza oluyor. Uykusuzluk mu teknik bir neden mi incelemesi yapılıyor."
Sivas Gölova’da iki aracın çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kazaya dair ayrıntıları Sivas Valisi Salih Ayhan, @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/fOxHOe5Mog— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021
Etiketler: Son Dakika Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:50
- 12:33
- 12:47
- 12:54
- 12:47
Sıradaki Haber
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü iş yerine daldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz