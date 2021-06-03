Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta kene can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" şüphesi ile tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.
Sorgun ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki kadın halsizlik ve kas ağrısı şikayeti ile
Sorgun Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan tetkiklerde hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı kondu.
Durumu ağırlaşan kadın Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Hasta, yoğun bakım servisinde tedavi görürken yaşamını yitirdi. Yozgat'ta 2 hafta içerisinde keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Etiketler: Araştırma
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