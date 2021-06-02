Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası için denetimlere başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Körfezi’nin farklı noktalarından düzenli numuneler alıyor.

Yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ne dökülen Kiraz Deresi’nde kirlilik tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası için denetimlere başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Körfezi’nin farklı noktalarından düzenli numuneler alıyor. Yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ne dökülen Kiraz Deresi’nde kirlilik tespit edildi. pic.twitter.com/KxKSbM0piN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

Bölgede müsilajı araştıran ve etkilerini azaltmak için yoğun çalışmalar yapılırken, bu sabah yapılan denetimlerde İzmit körfezini besleyen önemli derelerden biri olan Kirazlı Deresi'nin renginin değiştiği tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Mesut Önem, Kiraz Deresi'nin kirletildiğini belirterek, “Teknik ekiplerle beraber dere boyunca incelemelerde bulunduk. Bir atık bertaraf tesisiyle ilgili yağan yağmurunda etkisiyle dereye bir deşarj olduğunu gördük. Konuyla ilgili işlemleri başlattık. Gerekli idari yaptırımları uygulayacağız” dedi.

