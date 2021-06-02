Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde yaşayan Serkan Karakuş, hayvanlarını otlatmaya çıktı. Karakuş, birkaç saat içinde sürüdeki "Çirkin" adlı gebe ineğin gözden kaybolduğunu fark etti.

Oğluyla birlikte "Çirkin"i arayan Karakuş, bir süre sonra doğum yapan ineği ve dünyaya yeni gözlerini açan buzağısını buldu.

Annesinin peşinde ilerleyen sevimli buzağıyı köye götürmek üzere aracına koyan Serkan Karakuş, sonrasında kendilerini çok şaşırtan bir durumla karşılaştı.

Aracı takip eden anne inek, sürüdeki diğer ineklerle birlikte aracın önünü kesti. İlk defa böyle bir olaya tanık olduğunu anlatan Karakuş, o anları cep telefonuna kaydetti.