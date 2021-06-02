Şırnak’ın Uludere ilçesinde İsmail Şerif, pancar toplamak için katırla Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo yaylasına gitti. Burada kendini kötü hisseden Şerif bir süre sonra yere yığıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçların gidebildiği yere kadar ambulansla, daha sonra da yürüyerek uzun uğraşlar sonucu Şerif'in yanına ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şerif, sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.

İsmail Şerif'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.