Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren adamı 3 saat boyunca omuzlarında taşıdılar
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak'ta yaylaya pancar toplamaya giden İsmail Şerif fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Şerif, araçların ulaşamadığı bölgeden omuzlarda 3 saat boyunca taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde İsmail Şerif, pancar toplamak için katırla Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo yaylasına gitti. Burada kendini kötü hisseden Şerif bir süre sonra yere yığıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçların gidebildiği yere kadar ambulansla, daha sonra da yürüyerek uzun uğraşlar sonucu Şerif'in yanına ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şerif, sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.
İsmail Şerif'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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