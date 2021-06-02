Karaman'ın Ayracı ilçesi ve Çakırdağı bölgesinde 1997'de araştırmacılar tarafından iki popülasyonu bulunan 'Karaman Kayagülü'nün yeni popülasyonu, 24 yıl sonra Başyayla ilçesine bağlı Büyükkarapınar köyü dağlık bölgesinde tespit edildi.

Sınırlı ve kıraç bölgelerde bulunan, ekolojik rekabet açısından fakir olan bu türün yeni popülasyonu, 1700 rakımlı bölgede, biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ile eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş tarafından bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Nadir görülebilecek, endemik bir bitki"

'Karaman Kayagülü'un nadir görülebilecek, endemik bitki olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve biyoloji ve çevre eğitimcisi Prof. Dr. Fulya Öztaş,

"'Karaman Kayagülü'nün (Aethionema Karamanicum) görüldüğü alan oldukça sınırlı, ekolojik olarak ve rekabet bakımından fakir bir bölge. Kalsiyumlu, kireç taşı ve kalkerli toprakların olduğu yerde büyüyor. 'Kayagülü'nü, geçen yıl Karaman’ın Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü dağlık bölgelerinde 1700 metrede eşim Prof. Dr. Haydar Öztaş ile beraber tespit ettik. TÜBİTAK Botanik Dergisi'nin uzun yıllar editörlüğünü yapmış Prof. Dr. Ahmet Duran’ın destekleriyle bu türün teşhisi ve tayini yapıldı. 'Karaman Kayagülü’nü 1 yıl içinde belirli dönemlerde gidip izledik. Üreme döneminden tohum dönemine kadar bitkinin gelişimini takip ettik.

Yeşil vadi manzarasına sahip olan Büyükkarapınar köyü civarında bu popülasyonun olmasının ülkemiz ekonomisine ve kültürüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yaklaşık 30 yerde görülebiliyor ancak bu bahsettiğimiz 'Karamanicum' türü Karaman’ın sınırlı bölgelerinde görülebiliyor" diye konuştu.

Koparana cezası 80 bin 465 lira ceza

'Aethionema Karamanicum’un, bölgedeki varlığının korunması amacıyla Ermenek Orman Müdürlüğü’nce korunma altına alınması çalışmaları başlatıldı. 'Karaman Kayagülü'nü koparan veya zarar verene ise 80 bin 465 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.