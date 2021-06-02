Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan alinazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Böylece 55 coğrafi işaretli yemeği ile Gaziantep, 'Türkiye’nin en fazla tescilli ürüne sahip şehri' unvanını korudu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile kentteki farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 47 ürünün tescili için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.