Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'in 5 yemeği daha tescillendi
[Footğraf: DHA]
Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan alinazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması coğrafi işaret alarak tescillendi. Kentin tescilli yemek sayısı, 55'e yükseldi.
Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan alinazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Böylece 55 coğrafi işaretli yemeği ile Gaziantep, 'Türkiye’nin en fazla tescilli ürüne sahip şehri' unvanını korudu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile kentteki farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 47 ürünün tescili için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Coğrafi İşaretler
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