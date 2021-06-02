Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 5 ayda 899 sürücüye 'çakar' cezası kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da yıl başından bu yana usulsüz çakar takan 899 sürücüye 1 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İlk 5 ayda kural ihlalinde bulunduğu belirlenen 899 araçla ilgili işlem yapıldı.
Araç sahibi ya da sürücülere 1 milyon 203 bin 761 lira idari para cezası uygulandı.
1 yılda 3 defa işlem gören araçlar 15 gün süreyle trafikten men ediliyor.
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