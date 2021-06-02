Oto lastik tamir atölyesi olan Sadık Tunç, bir arkadaşının deposuna lastik almak için geldi. Lastik seçmek için de asma kata çıktı. Cep telefonundan arkadaşıyla konuşan Tunç, asma katın zeminindeki tahta kırılınca giriş kata düştü.

Telefonla konuşmaya devam etti

Tunç, düşme anında telefonda konuşmaya devam etti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depoya gelen Tunç, merdiven ile asma kata çıkıyor.

Lastik aradığı sırada da tahtanın kırılmasıyla kendini yerde buluyor. Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.

"Lastiğin yerini öğreniyordum ama telefon elimde kaldı"

Sadık Tunç, "Üst kattan lastik almak için arkadaşın asma katına çıktım. Sağlam değilmiş. Bir anda kendimi yerde bulum. O sırada arkadaşımı aramıştım. Lastiğin yerini öğreniyordum ama telefon elimde kaldı. Düştükten sonra görüşmeye devam ettim. Allah'tan bir şey olmadı. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi.