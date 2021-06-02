Terör örgütünün finans kaynaklarını kurutmaya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında önceden belirlenen 115 noktaya operasyon düzenledi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 3 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/TYasOiZ1VX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

Operasyona Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in ismi verildi.

Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin katıldığı operasyonda hassas burunlu köpekler de yer aldı.

3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Hava destekli operasyonda 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Zehir tarlalarının bir bir imha edildiği operasyonda, 26 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.