Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

Samsun'da sağanak etkili oldu

Kentte kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede fırtına ve sel uyarısı

Öte yandan, Orta Karadeniz'de yarın akşam saatlerine kadar fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaş, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.