Kahramankazan’da M.A. ismindeki bir kişinin yolda yarı çıplak halde dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Polislerin geldiğini gören M.A., elindeki bıçakla bağırarak ekip aracının üzerine doğru koştu ve aracın sürücü tarafında bulunan camı elindeki bıçakla kırdı.

Arabadan inen polis memurları saldırgan şahsı zarar vermeden etkisiz hale getirmeye çalıştılar.

Polis aracına binerek kaçmaya çalıştı

Ancak ellerinden kurtularak polis aracına binip uzaklaşan M.A.’nın önü başka bir polis aracıyla kesilerek durduruldu.

Polislerin ikazına uymayarak saldırmaya devam eden M.A., ayaklarından vurularak etkisiz hale getirilebildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen saldırganın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Zanlının uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.