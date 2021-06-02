Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çekim yapan muhabir araçtan düştü
Kozan'ın kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarını görüntüleyen bir basın mensubu araçtan düştü. Muhabirin talihsiz anları canlı yayına da yansıdı.
Adana'da Kozan’ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda çekim yapan bir basın görevlisi araçtan düştü.
Düşme anı,muhabirin kendi kamerasına ve çevredeki bir vatandaşın telefonuna yansıdı.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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