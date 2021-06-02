Adana'da Kozan’ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda çekim yapan bir basın görevlisi araçtan düştü.

Düşme anı,muhabirin kendi kamerasına ve çevredeki bir vatandaşın telefonuna yansıdı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.