Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleriyle gelen 60 yaşlarındaki hastaya, COVID-19 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu.

Uzmanlar, ülkemizde COVID-19 ve KKKA hastalığının bir arada görülmesinin ender bir durum olduğunu, bu gibi vakaların artık literatürdeki yerini yavaş yavaş almaya başlayacağını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, servislerine gelen hastaların benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hem KKKA hem COVID-19 vakası olabileceğini düşünerek dikkatli tetkik yaptıklarını vurguladı.

"Bölgede KKKA hastalığı arttı"

Kendilerine 10 gün önce ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleriyle gelen 60 yaşlarındaki hastaya COVID-19 ve KKKA hastalığı teşhisi koyduklarını anlatan Prof. Dr. Selçuk Kaya, şöyle konuştu:

"Dünya çapında ciddi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. İnsanların ölümüne neden olan koronavirüsün ülkemizde de sonuçlarını görüyoruz. Bununla beraber ülkemizde ve bölgemizde sıkça görmeye alıştığımız enfeksiyon hastalıkları da önemini koruyor. Yaz aylarında insanların açık alanlara çıkarak doğayla temasının artması sonucu, bölgede KKKA sıklığı artmaya başladı. 60'lı yaşlarda bir kadın hastamızı, COVID-19 ön tanısı ile servise aldık. Hasta bize ateş, halsizlik ve bir takım solunumsal sorunlarıyla gelmişti. Yapmış olduğumuz tetkiklerde de KKKA testlerinin pozitif gelmesi sonucu vakayı hem COVID hem de KKKA bir arada enfeksiyon vakası olarak teşhis ettik ve tedaviler uyguladık. Hasta taburcu edildi."