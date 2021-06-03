Bartın’a bağlı Tabanözü köyü Emirler mahallesindeki elektrik direğine her yıl yuva yapan leylekler köylülerin ilgisini görüyor. Burada yavrularını büyüten leylekler daha sonra binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor.

Leyleklerin yuva yaptığı elektrik direğinin bulunduğu bahçenin sahibi Emir Öztoprak, leyleklerin artık ailelerinden biri gibi olduğunu, gelmediklerinde yollarını gözlemeye başladıklarını söyledi.

"Bunlar gelmediği zamanda yoluna bakıyoruz"

Leyleklerin yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ettiğini belirten Öztoprak, “Bunlar 6 yıldır buraya geliyorlar. Biz bunlar gelmediği zamanda yoluna bakıyoruz. Bu sene Nisan’ın 13’ünde geldiler. Ağustos’un 15’inde buradan gidiyorlar yavrular büyüdüğü zaman. Camdan doğru bakıyoruz. Buralardan bakıyoruz. Sık sık bakıp kontrol ediyoruz. Zaten yavruları kesin kez bırakmıyorlar. Biri gidiyor biri geliyor. Biri yem buluyor öğütüp yavruya veriyor ondan sonra diğeri geliyor” dedi.

Haber: Bülent Bostancı